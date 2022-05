Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie prestigieuse se confirme pour Paredes !

Publié le 14 mai 2022 à 14h45 par Dan Marciano

A la recherche de renforts au milieu de terrain, la Juventus penserait à Leandro Paredes. Lié au PSG jusqu'en 2023, le joueur argentin serait valorisé 20M€.

Recruté 40M€ en 2019, Leandro Paredes n'a pas justifié le prix dépensé par son club. L'international argentin s'est montré trop irrégulier pour convaincre véritablement ses dirigeants. Alors qu'un coup de balai se prépare dans le vestiaire, le milieu de terrain pourrait être concerné par un départ. Selon les informations de But Football Club , le PSG valoriserait Paredes à 20M€. Une somme qui reste importante, pour un joueur en fin de contrat l'année prochaine.

Intérêt confirmé pour Paredes