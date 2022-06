Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Neymar, une piste sérieuse pour cet été ?

Publié le 3 juin 2022 à 18h15 par Axel Cornic

La prolongation de Kylian Mbappé semble avoir changé beaucoup de choses pour Neymar. Sous contrat jusqu’en 2025, le Brésilien ne semble plus aussi central dans le projet du Paris Saint-Germain et un départ commence même à être évoqué depuis quelques semaines, même si pour le moment rien ne semble véritablement concret.

Au Qatar, on a décidé de changer de cheval. Alors qu’il y un an Neymar s’était vu offrir le plus gros salaire du Paris Saint-Germain, ainsi qu’un rôle central dans le projet, la situation a totalement changé. Le nouveau patron c’est désormais Kylian Mbappé, qui a récemment prolongé jusqu’en 2025 et qui aurait plusieurs pouvoirs forts en interne. Ce nouveau statut pourrait bien faire de l’ombre à Neymar et à la longue l’approcher même d’un possible départ, avec ce scénario qui est de plus en plus évoqué, en France comme à l’étrange. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, un départ de Neymar n’est actuellement pas au programme pour le PSG, mais les choses pourraient changer au cours des prochains mois.

Le PSG a timidement cherché un nouveau club pour Neymar