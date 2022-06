Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cristiano Ronaldo lâche un énorme indice sur son avenir !

Publié le 3 juin 2022 à 16h30 par La rédaction

Pour son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo aura vécu une saison mouvementée. Si la réussite collective n’a pas été au rendez-vous, l’international portugais aura été intéressant individuellement, décrochant un record qui lui pendait au nez, celui de meilleur buteur de l’histoire. Une campagne particulière sur laquelle CR7 a décidé de revenir.

Cette saison a été très frustrante pour Cristiano Ronaldo. Pour son retour à Manchester United, l’international portugais a livré de belles prestations, lui qui affiche 24 buts et 3 passes décisives en 38 rencontres. Toutefois, sur le plan collectif, cela a été beaucoup plus délicat. Éliminés dès les 8èmes de finale de Ligue des champions et lors des 16èmes de finale de FA CUP et d’EFL Cup, les Red Devils n’ont pas été convaincants. Avec une 6ème place au classement de Premier League, ces derniers retrouveront la Ligue Europa, que CR7 n'a encore jamais connu. Grand compétiteur, le quintuple Ballon d’Or a déjà été annoncé sur le départ afin de pouvoir jouer les hauts de tableau dans une autre équipe. Toutefois, celui-ci ne devrait finalement pas faire ses valises lors du mercato estival.

«J'étais et je suis toujours très heureux d'être ici»

Pour le site de Manchester United, Cristiano Ronaldo a évoqué son retour à Manchester United, mais également son avenir. Le Portugais est visiblement heureux, et ne compte pas partir, seulement un an après son arrivée : « J'étais heureux bien sûr de revenir dans un club qui a vraiment élevé ma carrière, donc c'était incroyable le sentiment quand je suis revenu. C'était agréable de sentir les supporters, leur bonheur était grand. J'étais et je suis toujours très heureux d'être ici. Et ce que je dois dire aux supporters, c'est qu'ils sont incroyables. Même quand on perd un match, ils nous soutiennent toujours, ils sont toujours avec nous. Les supporters sont toujours dans mon cœur. Ce sont des gens que nous devons tous respecter parce qu'ils sont de notre côté » . S’il compte bien rester chez les Mancuniens cet été, l’attaquant de 37 ans a également de belles ambitions, et aimerait ramener un nouveau trophée à Old Trafford : « Pour moi, la chose la plus importante est d'essayer de gagner les matchs et d'essayer de gagner un championnat ou une coupe. Mais je crois que Manchester sera à sa place. Comme je l'ai déjà dit, il faut parfois du temps, mais j'y crois toujours » . Cependant, cela sera sans doute difficile sans un grand Cristiano Ronaldo, le nouveau meilleur buteur de tous les temps.

