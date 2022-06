Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir d'Eden Hazard se précise...

Publié le 3 juin 2022 à 14h10 par La rédaction

Entre ses blessures récurrentes et son temps de jeu considérablement réduit depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard fait souvent l’objet de rumeurs concernant un éventuel transfert. Cependant, pas question pour l’international belge, sous contrat jusqu’en juin 2024, de quitter la capitale espagnole de sitôt.

Arrivé au Real Madrid en 2019 en provenance de Chelsea, Eden Hazard débarquait en tant que superstar, dans un rôle de successeur de Cristiano Ronaldo, parti un an plus tôt à la Juventus. Trois ans plus tard, le bilan est plutôt décevant. Régulièrement rongé par des pépins physiques, Eden Hazard n’est pas titulaire dans le onze de départ madrilène, et ne joue que quelques bouts de matchs. Alors qu’il lui reste deux années de contrat au sein de la Maison Blanche , l’ancien pensionnaire du LOSC sait en tout cas ce qu’il veut pour son avenir.

Real Madrid : En grande difficulté, Eden Hazard reçoit un gros soutien ! https://t.co/Jmt2VUV77p pic.twitter.com/1XRbnQKKH7 — le10sport (@le10sport) June 2, 2022

Hazard compte rester au Real