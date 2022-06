Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion cruciale pour le transfert d'Angel Di Maria ?

Publié le 3 juin 2022 à 12h30 par Amadou Diawara

Sur le départ, Angel Di Maria serait on ne peut plus proche de signer à la Juventus. Alors que la rencontre organisée mercredi entre les deux parties aurait été fructueuse, El Fideo devrait s'engager pour une durée d'un an à Turin et parapher un contrat d'environ 7M€ par an.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria va mettre fin à sept saisons de bons et loyaux services avec le club parisien. Malgré une option incluse dans son bail pour prolonger d'une année, El Fideo ne portera plus les couleurs rouge et bleu la saison prochaine, comme l'a annoncé le club. Et après avoir évolué en Argentine (Rosario), au Portugal (Benfica), en Espagne (Real Madrid), en Angleterre (Manchester United) et en France (PSG), Angel Di Maria devrait découvrir un tout nouveau championnat cet été : la Serie A italienne. En effet, l'international argentin serait d'ores et déjà destiné à rejoindre les Bianconeri de la Juventus à la fin de son contrat le 30 juin.

🔙🫶Arrivé au @PSG_inside à l’été 2015, Angel Di Maria a quitté le Parc des Princes par la très grande porte et s’en est allé en véritable légende. Durant 7⃣ années, l’Argentin a ébloui la Ville Lumière grâce à sa passion contagieuse et sa soif de vaincre inépuisable. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 25, 2022

Angel Di Maria à un pas de la Juventus ?