Mercato - PSG : Nuno Mendes dit tout sur son transfert au PSG !

Publié le 3 juin 2022 à 10h00 par Thomas Bourseau

Alors que la période de prêt de Nuno Mendes arrivait à expiration, le jeune latéral gauche portugais de 19 ans a signé un contrat le liant jusqu’à l’été 2026 au PSG comme cela a été annoncé par le champion de France mardi matin. Fort d’un premier exercice réussi sur le plan personnel, Mendes s’est confié aux médias du Paris Saint-Germain sur son intégration, sa signature et ses envies de grandeur.

À la toute fin du mercato estival de 2021, Leonardo parvenait à attirer Nuno Mendes au PSG après avoir convenu un prêt d’une saison avec une option d’achat de 40M€ avec le Sporting Lisbonne. Très rapidement, le rendement de l’international portugais de 19 a été reconnu au sein du staff technique de Mauricio Pochettino, mais également au niveau de la direction sportive dirigée par Leonardo, bien que ce dernier ait dernièrement été remercié et bientôt remplacé par Luis Campos. De quoi pousser les décideurs du PSG à se pencher sur un travail de fond dans le cadre du transfert définitif de Nuno Mendes qui a été officialisé mardi matin. Dans son communiqué, le Paris Saint-Germain a dévoilé un contrat courant jusqu’en juin 2026 pour Nuno Mendes à Paris.

Rester à Paris, c’était primordial pour Nuno Mendes !

Un véritable soulagement pour Nuno Mendes qui a tenu à souligner lors d’une entrevue avec les médias du PSG, sa volonté de rester à Paris à l’issue de sa période de prêt. « Depuis que je suis tout petit, j'avais l'envie de jouer pour un grand club, le Paris Saint-Germain en est un. J'ai beaucoup appris. J'ai appris un peu le français, et beaucoup de choses tous les jours. Comme je suis jeune, j'ai beaucoup de temps pour apprendre. Cette année a été une nouvelle année d'apprentissage, et je pense que tout le monde m'a aidé à évoluer » . a confié Mendes à PSG.fr avant de revenir sur son année d’adaptation au Paris Saint-Germain qui n’a pas spécialement été compliquée selon ses dires. « C'était une adaptation plus ou moins facile parce que j'avais l'habitude de jouer dans une défense à cinq. Mais avec l'équipe nationale, je jouais aussi à quatre. J'étais déjà habitué à ce système de jeu. Cela n'a pas été difficile de m'habituer. Je suis venu ici dans le but d'aider l'équipe et le club. Je pense que j'ai tout donné ».

Nuno Mendes a des idées de grandeur au PSG !