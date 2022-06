Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tchouaméni, Pogba… Qui faut-il recruter au milieu de terrain ?

Publié le 3 juin 2022 à 8h00 par Thibault Morlain

Après la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG se reconstruit. Et c’est d’abord au poste de directeur sportif que ça bouge. Ensuite, c’est l’entraîneur qui sera concerné avant de pouvoir pleinement se concentrer sur l’effectif. La grande priorité du PSG serait d’ailleurs bien identifiée : recruter un milieu de terrain. Marco Verratti étant un peu seul dans l’entrejeu, la mission sera de l’entourer au mieux. Mais avec qui ?

La saison prochaine, le PSG va afficher un tout nouveau visage. Reste à savoir quelle sera l’équipe alignée par les champions de France. En effet, il va y avoir du changement parmi le 11 titulaire. Et c’est notamment au milieu de terrain que cela devrait bouger. Si Marco Verratti est indiscutable dans l’entrejeu, il a toutefois été un peu trop seul tout au long de la saison alors que Georginio Wijnaldum, Ander Herrera ou encore Leandro Paredes n’ont jamais vraiment convaincu. La priorité du PSG est ainsi de recruter un milieu de terrain. Dans cette quête, le nom de Paul Pogba revient depuis plusieurs mois déjà. L’affaire était d’ailleurs belle avec l’international français, qui ne sera pas conservé par Manchester United. Libre, Pogba est donc à la recherche d’un nouveau club, mais cela ne devrait pas être le PSG puisqu’aujourd’hui, tout indique qu’il va s’engager dans les jours à venir avec la Juventus, faisant ainsi son retour dans le Piémont.

Tchouaméni et les plans B du PSG !

Voyant donc Paul Pogba lui échapper, le PSG jetterait aujourd’hui toutes ses forces pour recruter Aurélien Tchouaméni. International français, le joueur de l’AS Monaco s’apprête à faire ses valises et aujourd’hui, il doit choisir entre les champions de France et le Real Madrid. Dernièrement, la tendance était plutôt à un départ vers les Merengue, mais le Qatar ferait le forcing pour plomber à nouveau le Real Madrid. Ainsi, selon les derniers échos de la presse espagnole, le PSG serait prêt à formuler une offre de 100M€ pour s’offrir Tchouaméni.

En attendant la réponse définitive d’Aurélien Tchouaméni, le PSG étudierait toutefois des plans B. Et si le transfert du joueur de l’AS Monaco capote, c’est vers Seko Fofana que le club de la capitale se tournerait. L’Ivoirien a réalisé une grosse saison avec le RC Lens, de quoi ainsi taper dans l’oeil du PSG. Mais d’autres noms circulent aux abords du Parc des Princes, à l’instar de Frenkie De Jong (FC Barcelone), Casemiro (Real Madrid), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Ederson (Salernitana) ou encore Joao Palhinha (Sporting Portugal).



