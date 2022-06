Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est déjà bouclé pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 3 juin 2022 à 19h15 par Axel Cornic

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a l’embarras du choix avec de nombreux clubs prêts à lui dérouler le tapis rouge. Pourtant, c’est bien le Paris Saint-Germain qui pourrait rafler la mise, portant ainsi un coup fatal au rival catalan.

Ou jouera Ousmane Dembélé la saison prochaine ? Le FC Barcelone est passé par tous les sentiments depuis le début de l’année 2022, de la frustration et même de la colère, jusqu’à l’espoir. Cet espoir semble toutefois diminuer avec le fil des jours, puisque Dembélé sera libre après le 30 juin prochain et une prolongation semble désormais impossible. L’ailier français a été notamment lié à des clubs comme Chelsea ou le Bayern Munich, mais c’est bien vers le PSG que pourrait se porter son choix, avec la présence de Kylian Mbappé qui pourrait faire la différence.

Dembélé, la première recrue de l’été parisien