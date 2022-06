Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Pochettino... L’énorme démenti de Kylian Mbappé sur le mercato du PSG !

Publié le 2 juin 2022 à 22h10 par Thomas Bourseau mis à jour le 2 juin 2022 à 22h16

Ayant récemment prolongé son contrat au PSG jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé aurait négocié selon certains médias le fait d’avoir un mot à dire sur les choix du Paris Saint-Germain au niveau du recrutement. L’occasion pour un média anglais d’affirmer que Mbappé aurait réclamé le départ de pas moins de quatorze membres du PSG. Chose que Kylian Mbappé a démenti sur la toile.

Le samedi 21 mai dernier et accompagné du président Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé annonçait sa prolongation de contrat au PSG et ce jusqu’en juin 2025 alors qu’un départ en tant qu’agent libre au Real Madrid semblait être l’option la plus probable pour cet été. Dans la foulée de cette nouvelle, plusieurs médias ont affirmé que Mbappé avait fait le choix de rester puisqu’il aurait eu certaines garanties de la part des hauts dirigeants du Paris Saint-Germain que de sérieux changements seraient opérés en interne, à commencer par la direction sportive à la tête de laquelle Leonardo n’allait pas rester. Pour ce qui est de la nomination imminente de Luis Campos pour succéder au poste de Leonardo, Mbappé aurait carrément validé ce choix d’après le journaliste Julien Laurens.

FAKE ❌ — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 2, 2022

