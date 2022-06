Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au milieu de terrain, Luis Campos coche un nouveau nom !

Publié le 2 juin 2022 à 21h10 par La rédaction

Alors que l’officialisation de son arrivée ne devrait pas tarder, Luis Campos est déjà au travail. Pour renforcer le milieu du PSG, le Portugais apprécierait le profil de Joao Palhinha, le joueur du Sporting Portugal. Une alternative aux dossiers Pogba et Tchouaméni.

Paul Pogba, Aurélien Tchouaméni, ou un autre ? Afin de renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino, le PSG est à la recherche d’un milieu de terrain. L’arrivée de Georginio Wijnaldum n’a pas convaincu, ce qui a contraint Marco Verratti de se retrouver esseulé à de nombreuses reprises cette saison. L’une des premières missions de Luis Campos sera donc de régler ce manque de profondeur de banc. A l'approche de ce mercato estival, renforcer le milieu de terrain a ainsi été érigé en priorité au PSG, qui ne manquerait pas d'options pour cela. Et voilà qu'un nouveau nom se serait rajouté à la liste des pistes du club de la capitale.

Joao Palhinha, la nouvelle idée de Campos