Mercato - PSG : Paul Pogba, de l’histoire ancienne pour le PSG ?

Publié le 2 juin 2022 à 15h45 par Axel Cornic

En fin de contrat, Paul Pogba va quitter Manchester United le 30 juin prochain et est donc l’une des occasions de ce mercato estival. Le Paris Saint-Germain aurait présenté une offre, mais à l’étranger on a également parlé du Real Madrid et surtout de la Juventus, qui rêve de pouvoir le recruter sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert... pour la deuxième fois !

C’est l’un des feuilletons de la saison. Après une énième année compliquée, l’avenir de Paul Pogba a beaucoup fait parler et le verdict est tombé tout récemment, puisque Manchester United a annoncé qu’il quittera le club à la fin de son contrat. Mais pour aller où ? Le Paris Saint-Germain est l’un des candidats et une offre importante aurait même été soumise au Champion du monde français, qui pourrait former un duo de grand talent avec Marco Verratti. La mise en retrait de Leonardo, dont le départ officiel est toujours attendu, semble toutefois avoir compris la piste menant à Pogba, qui s’éloignerait doucement mais surement du PSG.

Le PSG oublie Pogba