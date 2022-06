Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... L'avenir de Di Maria relancé par... Ousmane Dembélé ?

Publié le 3 juin 2022 à 9h45 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria serait destiné à rejoindre la Juventus librement et gratuitement. Mais alors qu'Ousmane Dembélé serait sur le point de quitter le FC Barcelone, Xavi aurait tout intérêt à tenter sa chance sur ce dossier. D'autant que le prix de Raphinha grimperait en flèche.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Angel Di Maria va prendre le large cet été. En fin de contrat le 30 juin, El Fideo ne sera pas prolongé par le club de la capitale. En effet, les hautes sphères du PSG ont annoncé officiellement qu'Angel Di Maria allait partir librement et gratuitement à l'issue de son bail. Et il serait parti pour rejoindre la Juventus de Massimiliano Allegri. A moins que le FC Barcelone ne relance totalement ce dossier.

Angel Di Maria, le digne héritier d'Ousmane Dembélé au Barça ?