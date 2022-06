Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le futur salaire XXL de Sadio Mané est révélé !

Publié le 3 juin 2022 à 11h45 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané serait au coeur d'une grosse bataille entre le PSG et le Bayern. Pour rafler la mise sur ce dossier et devancer la concurrence parisienne, l'écurie bavaroise serait prête à offrir un contrat de 20M€ bruts annuels à la star sénégalaise.

Après six saisons de bons et loyaux services à Liverpool, Sadio Mané pourrait claquer la porte cet été. En fin de contrat le 30 juin 2023 avec les Reds de Jürgen Klopp, l'international sénégalais ne serait pas du tout parti pour prolonger. Ainsi, la direction de Liverpool pourrait être contrainte de vendre Sadio Mané cet été pour éviter un départ libre et gratuit dans un an. Conscients de la situation, le PSG et le Bayern seraient en embuscade. Et pour obtenir gain de cause avec Sadio Mané, le club emmené par Julian Nagelsmann aurait un argument de poids à faire valoir.

Le Bayern veut offrir un contrat de 20M€ à Sadio Mané