Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Bayern Munich n’a pas dit son dernier mot pour Lewandowski…

Publié le 3 juin 2022 à 5h00 par Thomas Bourseau

Bien qu’il ait signifié son désir fort de quitter le Bayern Munich cet été afin de se lancer un nouveau challenge à l’étranger, et potentiellement au FC Barcelone, Robert Lewandowski ne pourra pas facilement plier bagage. Et son compère d’attaque Thomas Müller l’a incité à rester en Bavière.

Après avoir effectué 12 années en Bundesliga au Borussia Dortmund puis au Bayern Munich où il a tout bonnement remporté chaque trophée collectif possible, Robert Lewandowski fait beaucoup parler de lui dans la presse au sujet de son avenir. Un transfert au FC Barcelone est perpétuellement évoqué dans les médias et l’attaquant du Bayern Munich a lui-même fait part de sa volonté de quitter le Bayern avant la clôture du mercato estival. Lewandowski est donc bien parti pour forcer son départ, mais le Bayern Munich, par le biais de ses dirigeants et de ses joueurs sont bien déterminés à conserver Robert Lewandowski et l’empêcher de partir au FC Barcelone.

Mercato - Barcelone : La grosse alternative de Laporta pour Lewandowski ! https://t.co/t3kKUBarIo pic.twitter.com/3K9IPtwCOY — le10sport (@le10sport) June 2, 2022

« J'aimerais que mon partenaire d'attaque de longue date reste »