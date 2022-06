Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Prix, préférence... Nouvelles révélations sur le dossier Veretout !

Publié le 3 juin 2022 à 9h10 par La rédaction

A la recherche d’un successeur à Boubacar Kamara, l’OM aurait jeté son dévolu sur Jordan Veretout, le joueur de l’AS Roma. Pour le laisser filer, le club romain pourrait accepter un montant avoisinant les 10M€. Cependant, l’international français, qui est suivi par Naples, serait prêt à rester en Italie.

L’OM continue de planifier son mercato estival. Avec la qualification directe en Ligue des Champions obtenue lors de la dernière journée, le club olympien va pouvoir être actif. Et pour démarrer, Pablo Longoria devrait recruter un milieu de terrain. En fin de contrat cet été, Boubacar Kamara a quitté son club formateur pour s’engager avec Aston Villa. Pour lui succéder, l’OM pense à Jordan Veretout.

Jordan Veretout prêt à rester en Italie