Mercato - Real Madrid : Ancelotti est totalement fixé pour le remplaçant de Mbappé !

Publié le 3 juin 2022 à 13h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023, Serge Gnabry serait dans le viseur du Real Madrid, qui chercherait à oublier Kylian Mbappé. Alors que le Bayern souhaiterait s'offrir les services de Sadio Mané, l'avenir de l'international allemand ne dépendrait pas de ce dossier. En effet, Julian Nagelsmann serait prêt à faire cohabiter Serge Gnabry et la star sénégalaise à Munich.

Alors que son contrat avec le PSG arrivait à terme le 30 juin, Kylian Mbappé est passé tout près de signer au Real Madrid librement et gratuitement. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien avait pris un engagement moral pour rejoindre le club merengue cet été depuis le mois de janvier. Mais heureusement pour le PSG, Kylian Mbappé a finalement décidé de parapher un nouveau bail de trois saisons à Paris. Dévasté par ce nouvel échec avec le champion du monde français, le Real Madrid aimerait se consoler en recrutant Serge Gnabry, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern. Toutefois, son départ de Munich est encore loin d'être acté. D'ailleurs, Serge Gnabry a déjà fait clairement comprendre que son avenir au Bayern ne dépendait pas de la somme qu'allait lui offrir Hasan Salihamidzic, son directeur sportif, pour prolonger. « Une prolongation à Munich ? C'est une question d'appréciation, c'est quelque chose qui doit être mutuel. Ce n'est pas une question d'argent, contrairement à ce qu'écrit toujours la presse. Au sein d'un club, il existe de nombreuses façons de montrer son appréciation aux joueurs. C'est pourquoi, pour nous, les joueurs, il n'y a pas que l'argent qui compte, comme on le dit souvent » , a confié Serge Gnabry ce jeudi lors d'une conférence de presse avec la sélection allemande.

