Mercato - Real Madrid : Le remplaçant de Mbappé met les choses au clair sur son avenir !

Publié le 3 juin 2022 à 12h15 par Amadou Diawara

Alors qu'il n'a pas réussi à arracher Kylian Mbappé au PSG, le Real Madrid aimerait se rabattre sur Serge Gnabry lors du prochain mercato estival. Interrogé sur son avenir, l'attaquant du Bayern a lâché toutes ses vérités, et il a fait clairement comprendre que l'aspect financier n'aurait aucune incidence.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé était partagé entre une prolongation à Paris et un transfert libre et gratuit vers le Real Madrid. Finalement, le numéro 7 parisien a préféré continuer son aventure au Parc des Princes et snober le club emmené par Carlo Ancelotti. Pour ne pas se retrouver totalement bredouille cet été, le Real Madrid aurait décidé de se tourner vers Serge Gnabry. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, l'international allemand a mis les choses au clair sur son avenir ce jeudi.

«Ce n'est pas une question d'argent»