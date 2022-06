Mercato - Real Madrid : Mise au point pour ce plan B après Kylian Mbappé !

Foot - Mercato - Real Madrid

A un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Serge Gnabry intéresserait le Real Madrid. Alors que les négociations concernant une prolongation n’avancent pas, l’international allemand a été questionné sur sa situation contractuelle. D’emblée, Gnabry a clos le débat sans donner la moindre information.

Au Bayern Munich, les dirigeants n’ont d’yeux que pour Robert Lewandowski. En fin de contrat l’an prochain, l’international polonais a confié à plusieurs reprises son envie de quitter le club bavarois. Mais Lewandowski n’est pas le seul. Serge Gnabry sera lui aussi libre à l’été 2023 et son avenir inquiète également le Bayern. Les négociations concernant une prolongation de contrat n’avancent pas et le Real Madrid pointerait le bout de son nez. Suite à l'échec avec Kylian Mbappé, les Merengue cherchent des plans B en attaque et le nom de Gnabry serait ainsi coché.

Serge Gnabry refuses to comment on his future: "I don't want to comment on my contract situation. There's no need to try with more questions" pic.twitter.com/fGgF9SHT5B