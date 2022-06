Mercato - Real Madrid : Antonio Rüdiger débarque de Chelsea !

Foot - Mercato - Real Madrid

En fin de contrat à Chelsea, Antonio Rüdiger s’est engagé en faveur du Real Madrid, alors que de nombreux clubs comme la Juventus, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone et le PSG lui faisaient les yeux doux. Le club madrilène a annoncé sa signature ce jeudi, annonçant une conférence de présentation pour la semaine prochaine.

C’était l’un des hommes les plus convoités du printemps. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2021, Antonio Rüdiger voyait la fin de son contrat approcher à grands pas et un départ de Chelsea a ainsi commencé à se dessine. Thomas Tuchel a d’ailleurs rapidement vendu la mèche, expliquant que le défenseur allemand ne souhaitait pas prolonger et qu'il partira donc à la fin de la saison. Mais pour aller où ? Le Paris Saint-Germain semble avoir été une option concrète, tout comme la Juventus ou le FC Barcelone, que les représentants de Rüdiger avaient d’ailleurs rencontré au début du mois de mai. C’est finalement le Real Madrid qui a pris la main et ce jeudi, un communiqué a été publié pou annonce un accord.

I'm proud to announce that I'll be joining @RealMadrid 🙏🏾💪🏾🙌🏾 I'm super excited for all the challenges ahead and can't wait to play my first games for this huge club. #HalaMadrid #AlwasyBelieve #Hustle pic.twitter.com/zol5Z0NJbe