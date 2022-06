Mercato - PSG : La presse anglaise démonte la rumeur d'un gros transfert à Paris !

Foot - Mercato - PSG

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG, via son futur directeur sportif Luis Campos, s'active pour ce chantier et multiplie les pistes pour renforcer l'effectif parisien dans ce secteur de jeu. Dans cette optique, le nom de Naby Keita a récemment été associée au club parisien. Une piste rapidement démentie en Angleterre.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de totalement renouveler son milieu de terrain. A l'exception de Marco Verratti, aucun joueur ne semble épargné par la perspective d'un départ que ce soit Leandro Paredes, Ander Herrera, Idrissa Gueye ou encore Danilo Pereira. Et dans le sens des arrivées, Luis Campos, qui devrait prochainement remplacer Leonardo, va devoir s'activer. Dans cette optique, le nom d'Aurélien Tchouaméni revient avec insistance alors que la piste menant à Paul Pogba s'éloigne puisque ce dernier devrait rejoindre la Juventus. Cependant, ces derniers jours, le nom de Naby Keita a également brièvement circulé.

Ce somptueux but de Naby Keita contre l’Atletico Madrid méritait d’être classé parmi les plus de les plus beaux buts de la saison Ligue des Champions.De l’extérieur du pieds en plus😭 il voulait faire une pareille à Courtois. Je l’aurais jamais pardonné🤣pic.twitter.com/ic1xGm9O5D