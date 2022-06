Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’agent d’un crack sort du silence pour son avenir !

Publié le 3 juin 2022 à 10h10 par La rédaction

Alors que Thibault Courtois est indiscutable dans la cage du Real Madrid, Florentino Pérez souhaite tout de même assurer le futur de son club en renforçant la Castilla. Pour le poste de gardien, les Merengue pourraient avoir déniché la perle rare en MLS, en la personne de Gabriel Slonina. Un intérêt visiblement réciproque.

Le mercato estival du Real Madrid devrait être agité. En effet, alors que Florentino Pérez a tout donné pour pouvoir attirer Kylian Mbappé, celui-ci a finalement prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain, et les Merengue veulent oublier cet échec en recrutant plusieurs joueurs. Antonio Rüdiger s’est engagé librement, et Aurélien Tchouaméni est désormais la grande priorité, mais ce n’est pas tout. En effet, le champion d’Europe est à la recherche du futur gardien de la Castilla, et pense à Gabriel Slonina. A seulement 18 ans, le portier est déjà un titulaire au Chicago Fire cette saison et souhaiterait bien quitter le MLS cet été pour rallier l’Espagne.

« On ne peut pas dire non au Real Madrid »