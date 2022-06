Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce au Bayern pour Lewandowski !

Foot - Mercato - Barcelone

Suivi avec insistance par le FC Barcelone, Robert Lewandowski a répété ce lundi son envie de quitter le Bayern Munich lors du prochain mercato. Coéquipier du Polonais au sein du club bavarois, Serge Gnabry veut que cette situation difficile se résolve « pacifiquement » entre les deux parties du dossier.

Après sept années passées au Bayern Munich, Robert Lewandowski a envie de découvrir autre chose. « Mon temps au Bayern Munich est terminé. Je ne vois plus aucune possibilité de continuer à jouer pour ce club désormais. Le Bayern Munich est un club sérieux et j'espère donc qu'il ne m'arrêtera pas simplement parce qu'il le peut. Je le redis », expliquait l’international polonais en conférence de presse. Le FC Barcelone, qui recherche un numéro 9, fait office de favori.

Gnabry on Lewandowski: "It's of course a pity how things escalated recently. It would be nice if the situation could be resolved peacefully" pic.twitter.com/194VJ056PE