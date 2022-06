Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi et Laporta reçoivent un appel du pied pour cet été !

Publié le 2 juin 2022 à 22h15 par Pierrick Levallet

Lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone aimerait recruter un nouveau latéral gauche afin de suppléer Jordi Alba la saison prochaine. Dans cette optique, le club catalan ciblerait plusieurs joueurs sur le marché. La direction blaugrana a d'ailleurs reçu un gros appel du pied de la part d’une ancienne piste, Nicolas Tagliafico, qui n’exclut pas une arrivée en Catalogne cet été.

L’été dernier, le FC Barcelone avait pris la décision de se séparer de Junior Firpo, qui a été vendu à Leeds United. Mais le club catalan n’avait pas recruté un autre joueur derrière pour jouer les doublures de Jordi Alba. Ayant eu trop peu d’options à ce poste, Xavi souhaiterait donc recruter un nouveau latéral gauche cet été. Le FC Barcelone se serait donc mis au travail en scrutant le marché des transferts et aurait même placé quelques noms sur sa liste. Toutefois, Joan Laporta pourrait bien se tourner vers une ancienne piste, qui n’exclurait pas un transfert au Barça lors du prochain mercato estival.

Tagliafico n’exclut pas une arrivée au Barça cet été