Mercato - PSG : Après Leonardo, c’est au tour d'Henrique et Campos de s’occuper de Kurzawa !

Publié le 4 juin 2022 à 20h10 par Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2024 et avec un seul match au compteur cette saison, Layvin Kurzawa est le principal candidat au départ du côté du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, cet hiver déjà Leonardo avait essayé de boucler son départ, sans succès. Luis Campos et Antero Henrique, les nouveaux patrons du sportif au PSG, y arriveront-ils ?

Avant de penser aux possibles arrivées d’Ousmane Dembélé ou encore d’Aurélien Tchouaméni, le Paris Saint-Germain devra surtout s’occuper des départs. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’Antero Henrique et Luis Campos auront fort à faire ! Il y aura quasiment un départ par poste lors de ce mercato estival, avec notamment un véritable exode en défense et au milieu de terrain, avec près d’une dizaine de candidats au départ. C’est notamment le cas de Layvin Kurzawa, qui cette saison n’a pas joué le moindre match avec le PSG, à part une rapide apparition lors du Trophée des Champions perdu face au LOSC (1-0), en aout dernier.

Kurzawa, le vrai problème de l’été ?