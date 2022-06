Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé échappe à Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 4 juin 2022 à 18h30 par Thomas Bourseau

Alors que le président Nasser Al-Khelaïfi piloterait l’opération Ousmane Dembélé et irait à l’encontre de la volonté de son conseiller sportif Luis Campos, le PSG pourrait s’incliner devant le Chelsea de Thomas Tuchel dans la course à la signature de l’ailier du FC Barcelone où une prolongation de contrat ne serait presque plus d’actualité…

Afin de remplacer Angel Di Maria qui a quitté le PSG libre de tout contrat à la toute fin du mois de mai, les dirigeants parisiens se déchireraient pour Ousmane Dembélé. Comme Le Parisien l’a révélé la semaine dernière, Luis Campos, qui va devenir le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi ne voudrait rien savoir concernant ce dossier. En effet, le dirigeant portugais estimerait que Dembélé n’est pas le profil dont le PSG a besoin pour lancer son nouveau cycle. Néanmoins, Foot Mercato affirmait dans la foulée que Luis Campos n’était pas aux commandes de cette opération et que le président du PSG, à savoir Nasser Al-Khelaïfi, piloterait cette opération et n’aurait pas fermé la porte à une arrivée d’Ousmane Dembélé au PSG alors que le contrat du champion du monde tricolore arrivera à expiration le 30 juin prochain au FC Barcelone. À ce jour, rien ne laisse entendre qu’un accord définitif entre le FC Barcelone et le clan Dembélé sera trouvé pour qu’une prolongation soit bouclée, les positions financières des deux parties étant toujours très éloignées. Néanmoins, le PSG verrait Thomas Tuchel lui préparer un sale tour.

Chelsea favourites to complete a deal to sign Barcelona's Ousmane Dembele this summer, talkSPORT understands #CFC https://t.co/Zs65qziulL — talkSPORT (@talkSPORT) June 4, 2022

Dembélé sur le départ pour… Chelsea ?