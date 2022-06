Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Galtier et Conceiçao, Campos se lance sur... Marcelo Gallardo !

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG pense à se séparer de Mauricio Pochettino depuis plusieurs mois. Après avoir évincé Leonardo et choisi Luis Campos pour le remplacer, le club parisien aurait accéléré pour la succession de son entraineur. En effet, les hautes sphères du PSG auraient lancé les grandes manoeuvres avec Marcelo Gallardo, l'actuel technicien de River Plate.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Kylian Mbappé a fait une grosse frayeur au PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien avait un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit cet été. Mais heureusement pour le PSG, Kylian Mbappé a finalement décidé de parapher un nouveau bail de trois saisons à Paris. Après avoir sécurisé l'avenir de son crack français (23 ans), Nasser Al-Khelaïfi aurait lancé sa révolution en interne. En effet, le président du PSG aurait annoncé à Leonardo qu'il n'allait pas continuer à exercer en tant que directeur sportif. Pour le remplacer, Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé de nommer Luis Campos en tant que conseiller sportif, et il devrait être épaulé officieusement par Antero Henrique pour la gestion du recrutement selon Le Parisien , L'Equipe et RMC Sport .

Le PSG a démarré les discussions avec Marcelo Gallardo

Après avoir réglé le cas de sa direction sportive, Nasser Al-Khelaïfi aurait prévu de se débarrasser de Mauricio Pochettino. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le président du PSG pense à se séparer de son entraineur argentin depuis plusieurs mois, et ce, parce Doha rêve d'installer Zinedine Zidane sur le banc parisien. Mais alors que l'arrivée du Français serait difficile à concrétiser, le PSG aurait identifié d'autres profils, dont Christophe Galtier (OGC Nice) et Marcelo Gallardo (River Plate). Et pour ce dernier, les têtes pensantes parisiennes auraient décidé de lancer les hostilités.

Une réunion prévue ce week-end entre Marcelo Gallardo et le PSG ?