Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Achraf Hakimi prêt à quitter le PSG cet été ? La réponse !

Publié le 4 juin 2022 à 15h45 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Achraf Hakimi serait dans le viseur de Thomas Tuchel, le coach de Chelsea. Malgré tout, l'international marocain ne penserait pas du tout à quitter Paris lors du prochain mercato estival. En effet, Achraf Hakimi serait satisfait de son passage au PSG et aimerait continuer l'aventure parisienne la saison prochaine.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG et l'Inter sont tombés d'accord pour un transfert de 70M€ pour Achraf Hakimi l'été dernier. Et alors que l'international marocain aurait snobé Chelsea pour rejoindre Paris, Thomas Tuchel serait prêt à relancer ce dossier et à retenter sa chance. D'après les dernières indiscrétions de The Athletic , le coach des Blues serait toujours sous le charme d'Achraf Hakimi. Toutefois, Thomas Tuchel ne devrait pas réussir à convaincre l'ancien du Real Madrid de signer à Chelsea cet été.

🇲🇦🏆 pic.twitter.com/29xi50Zjwj — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) May 23, 2022

Achraf Hakimi veut rester au PSG cet été