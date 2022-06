Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski, les dessous d’un feuilleton qui s’annonce brûlant !

Publié le 4 juin 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Avant la déclaration fracassante de Robert Lewandowski en conférence de presse ce lundi, qui n’est pas dans ses habitudes, le Polonais avait enduré un bon nombre de déceptions qui auraient, selon la presse anglaise, engendré cette prise de parole en public concernant sa volonté de quitter le Bayern Munich. Le FC Barcelone resterait sur les rangs.

Après huit saisons passées au Bayern Munich où il a remporté tous les trophées possibles et imaginables, dont la Ligue des champions à l’été 2020 lors du Final 8 de Lisbonne face au PSG, Robert Lewandowski estime avoir fait le tour de la question en Bavière et n’a pas manqué de le faire savoir lors de son passage en conférence de presse avec la sélection polonaise dans la journée de lundi. « Mon temps au Bayern Munich est terminé. Je ne vois plus aucune possibilité de continuer à jouer pour ce club désormais. Le Bayern Munich est un club sérieux et j'espère donc qu'il ne m'arrêtera pas simplement parce qu'il le peut. Je le redis ». La réponse du Bayern Munich ne s’est pas faite attendre et le président du conseil d’administration Oliver Kahn est monté au créneau au micro de Sport1 . « Je ne peux pas vous dire pourquoi Robert a choisi cette façon de communiquer sur sa situation. Les déclarations publiques comme ça ne mènent nulle part. Robert doit savoir ce qu'il a au Bayern. Robert est devenu un footballeur mondial ici deux fois de suite ». Au FC Barcelone, sous l’impulsion du président Joan Laporta, on travaillerait d’arrache-pied afin d’offrir Robert Lewandowski, sous contrat au Bayern jusqu’en juin 2023, à l’entraineur blaugrana Xavi Hernandez. Et la volonté première de Lewandowski serait de quitter le Bayern Munich afin de rejoindre le FC Barcelone. Ce désir ne serait d’ailleurs pas arrivé du jour au lendemain.

Lewandowski veut un dernier gros contrat et se lancer un nouveau défi !

En août prochain, Robert Lewandowski soufflera sa 34ème bougie. Et bien qu’il dispose d’une belle condition physique, le Polonais saurait pertinemment selon The Daily Mail que l’horloge tourne et qui lui faut se lancer un nouveau challenge dès maintenant. Ce serait l’une des raisons pour laquelle il a pris la décision de tenter de mettre un terme à son aventure au Bayern Munich par le biais de sa sortie médiatique, sachant bien que son futur bail sera son dernier gros contrat. D’après AS , le FC Barcelone se serait déjà mis d’accord pour un salaire annuel de 9M€ pour les trois prochaines années avec le clan Lewandowski. Outre le point contractuel, Robert Lewandowski ne vivrait plus une idylle parfaite avec le Bayern Munich.

Mercato - Barcelone : Le transfert de Lewandowski lié à celui de Mané ? La réponse ! https://t.co/XEje8bvd0R pic.twitter.com/wWqPSzpQlF — le10sport (@le10sport) May 30, 2022

Les doutes envers Nagelsmann, le dossier Haaland…