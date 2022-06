Mercato - OM : Marcelo donne une première réponse à Longoria !

Foot - Mercato - OM

A en croire la presse étrangère, l'OM penserait à Marcelo pour remplacer Sead Kolasinac sur le côté gauche. En fin de contrat avec le Real Madrid, le joueur ne manquerait pas de prétendants sur le marché et voudrait prendre son temps avant d'officialiser sa décision. Les dirigeants marseillais devront se montrer persuasifs dans ce dossier.

Arrivé lors du dernier mercato hivernal, Sead Kolasinac serait déjà poussé vers la sortie. L'ancien latéral gauche d'Arsenal pourrait être remplacé par Marcelo, qui avait disputé son dernier match avec le Real Madrid face à Liverpool à l'occasion de la finale de Ligue des champions. « C'est une émotion incroyable parce que c'est mon dernier match au Real Madrid » avait-il confié. Selon les informations du média turc Fanatik, Marcelo pourrait être la recrue surprise de l'OM, qui pourrait mettre en avant dans les négociations sa participation en Ligue des champions la saison prochaine.

🔥Marseille want to replace Sead Kolasinac with Marcelo. 🇧🇷 🔵 #OM⌛6 clubs are interested in Brazilian star Marcelo. But he will not rush to make a decision. pic.twitter.com/ebmali23Hg