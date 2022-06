Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema répond à Lionel Messi pour le Ballon d'Or !

Publié le 4 juin 2022 à 12h10 par Dan Marciano

Septuple Ballon d'Or, Lionel Messi s'est exprimé, il y a quelques jours, pour dévoiler son favori. Pour le joueur du PSG, il ne fait aucun doute que Karim Benzema remportera cette récompense pour la première fois de sa carrière, en octobre prochain. Après le match face au Danemark ce vendredi, l'attaquant du Real Madrid a réagi aux propos de l'international argentin.

Buteur face au Danemark ce vendredi (défaite 1-2), Karim Benzema engrange des points dans la course au Ballon d'Or. Vainqueur du championnat espagnol et de la Ligue des champions, l'attaquant du Real Madrid s'avance comme l'un des grands favoris pour remporter ce trophée, qui sera remis le 17 octobre prochain à Paris. Et ce n'est pas Lionel Messi qui dira le contraire. « Il est très clair que Benzema a fait une année spectaculaire et qu’il l’a terminée de manière grandiose. Il a été fondamental à partir des huitièmes (de finale de la C1) en se montrant décisif dans tous les matches. Cette année, il n’y a pas de doute pour moi » a confié le joueur du PSG, septuple Ballon d'Or.

#Video "MÁS MOTIVACIÓN" Benzema aclaró que escuchó los elogios de Leo Messi (el argentino sentenció que el Balón de Oro debe ser para el Gato) y dejó estas grandes palabras. https://t.co/iUCHDEW8q8 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 4, 2022

« Cela me donne plus de motivation pour m'améliorer »