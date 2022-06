Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Sadio Mané plombé par... Kylian Mbappé ?

Publié le 4 juin 2022 à 11h00 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané serait dans le viseur du PSG et du Bayern. Alors que le club bavarois serait prêt à lancer son offensive pour l'attaquant sénégalais, l'écurie parisienne serait, elle, en ballotage plus que défavorable sur ce dossier. En effet, le transfert de Sadio Mané au PSG pourrait être bloqué par la prolongation de Kylian Mbappé et le départ de Leonardo.

Après six saisons de bons et loyaux du côté de Liverpool, Sadio Mané serait sur le point de prendre le large. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec les Reds de Jürgen Klopp, l'international sénégalais ne devrait pas aller au bout de son engagement. En effet, Sadio Mané envisagerait de claquer la porte dès la prochaine fenêtre de transferts. Interrogé sur son avenir dernièrement, l'attaquant de 30 ans a d'ailleurs ouvert clairement la porte à un départ de Liverpool cet été. « 60% des Sénégalais veulent que je quitte Liverpool ? N’est-il pas ce que vous voulez ? Je ferai ce que vous voulez. Vous verrez par vous-même ce qui va se passer, le meilleur reste à venir » , a confié Sadio Mané lors d'une conférence de presse avec la sélection sénégalaise ce vendredi. Alertés par la situation de la star de Liverpool, le PSG et le Bayern seraient à la lutte pour le recruter lors du prochain mercato estival. Et alors que Julian Nagelsmann, le coach bavarois, serait sur les starting-blocks, prêts à formuler une offre, le PSG pourrait rester sur le carreau à cause de Kylian Mbappé et Leonardo.

Le PSG trop court financièrement pour Sadio Mané à cause de Kylian Mbappé ?