Mercato - PSG : Pochettino, Leonardo, Campos... Le changement est imminent au PSG !

Publié le 4 juin 2022 à 10h00 par Amadou Diawara

Pour relancer la dynamique du PSG, Nasser Al-Khelaïfi serait sur le point de révolutionner le club. En effet, le président du PSG devrait remercier Mauricio Pochettino dans les prochains jours. En parallèle, Nasser Al-Khelaïfi devrait annoncer le départ de Leonardo pour le remplacer officiellement par Luis Campos.

Après de longues semaines de négociations, le PSG a finalement réussi à prolonger Kylian Mbappé. Alors que le contrat de son numéro 7 arrivait à terme le 30 juin, le club de la capitale aurait pu le perdre librement et gratuitement. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé avait pris un engagement moral avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit cet été. Mais finalement, le champion du monde français a préféré prolonger son séjour au PSG de trois saisons et recaler le club emmené par Carlo Ancelotti. Tout de suite après avoir étendu le bail de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi aurait lancé sa révolution. En effet, le président du PSG aurait annoncé à Leonardo qu'il n'allait plus officier en tant que directeur sportif à Paris. Comme l'ont indiqué Le Parisien , L'Equipe et RMC Sport dernièrement, Nasser Al-Khelaïfi prévoirait de le remplacer par Luis Campos, qui devrait endosser le rôle de conseiller sportif, comme il le faisait au LOSC. Ainsi, Antero Henrique devrait officieusement s'occuper des ventes du PSG cet été.

Paris Saint-Germain are oriented to sacking Mauricio Pochettino in the coming days. One more meeting is needed to make official decision - it will take place once Nasser Al Khelaifi's back. 🚨🇦🇷 #PSGLeonardo's departure will be announced very soon, with Campos set to join PSG. pic.twitter.com/S7JYf5bNuL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2022

Leonardo et Pochettino remerciés très prochainement ?