Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé perd déjà patience…

Publié le 4 juin 2022 à 5h00 par Thomas Bourseau

Malgré sa déclaration concernant le fait qu’il n’ait aucun pouvoir de décision sur l’identité du futur entraîneur du PSG, sur le recrutement ou sur le porteur du brassard de capitaine, Kylian Mbappé a été contraint de faire une piqûre de rappel dans la soirée de jeudi après qu’une énorme information sur son rôle quant aux avenirs de Mauricio Pochettino et de Neymar ait été divulguée sur la toile.

Dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1 et pour la réception du FC Metz le samedi 21 mai dernier, match aisément remporté par le PSG grâce notamment à un triplé inscrit par Kylian Mbappé, le champion du monde s’était présenté en amont de la rencontre sur la pelouse du Parc des princes accompagné de Nasser Al-Khelaïfi pour annoncer que son contrat avait été signé pour une prolongation de trois saisons. Ce qui lie Mbappé au PSG jusqu’en juin 2025. Néanmoins, Kylian Mbappé aurait selon certains médias demandé à avoir quelques garanties sportives dont un changement de direction sportive. Leonardo aurait été démis de ses fonctions dans la foulée de la victoire face à Metz et Luis Campos devrait débarquer à la tête de la section sportive. Un choix que Mbappé aurait validé.

FAKE ❌ — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 2, 2022

Mbappé affirme ne pas avoir la main sur les décisions de recrutement du PSG !