Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba-Tchouameni, vers un changement de cap pour Paris ?

Publié le 3 juin 2022 à 15h30 par Alexandre Higounet

Derrière la signature en cours de Paul Pogba à la Juventus Turin, comme annoncé par les médias italiens, et une relance de dernière minute du PSG dans le dossier Tchouaméni, pourtant en approche de Madrid, se cache-t-il un changement de politique du Paris Saint-Germain pour les années à venir ? Analyse.

Ces derniers jours, un mouvement de taille est intervenu dans la campagne de recrutement du club de la capitale. Alors qu’il paraissait bien parti pour s’engager avec le Paris Saint-Germain, Paul Pogba, en fin de contrat avec Manchester United, devrait finalement se tourner vers la Juventus Turin, si l’on en croit les derniers échos de la presse italienne, et ce malgré un contrat revu à la baisse par rapport à celui que lui proposait le PSG. Pogba devrait en effet toucher autour de 7,5 millions d’euros net par an à la Juve, avec des bonus pouvant amener son contrat à 10 millions par an, là où il aurait pu toucher au moins 12 millions net en fixe avec Paris. Le départ de Leonardo, qui n'a pas encore été officialisé, a changé la donne dans ce dossier. Et ces dernières heures, les révélations autour d’une contre-attaque du PSG dans le dossier Tchouaméni, en approche du Real, avec l’intervention de Kylian Mbappe pour tenter de le convaincre, tendent à confirmer l’hypothèse d’une signature rapide de Pogba à la Juve.

Once a Red, always a Red 🔴Thank you for your service, @PaulPogba 👏#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022

Campos pour insuffler une nouvelle politique sportive ?

Il n’en reste pas moins surprenant que Pogba accepte finalement de s’engager avec la Juve au rabais alors qu’il est en fin de contrat et pouvait donc espérer un bail XXL, bail dont il disposait avec le PSG. Ce changement de cap laisse ouvertes quelques interrogations. Est-ce vraiment Pogba qui a finalement tourné le dos à Paris pour s’engager avec la Juve ? Et si c’était plutôt le PSG qui avait finalement changé d’optique pour se tourner vers un profil moins onéreux et plus jeune, à l’image d’Aurélien Tchouaméni ? Cela pourrait d’ailleurs cadrer avec l’arrivée programmée de Luis Campos au poste de directeur sportif, dont le cœur de compétence est justement de dénicher des éléments à fort potentiel sur lesquels investir. Si cette hypothèse se confirme, cela pourrait donc traduire un changement de cap du PSG, qui plutôt que d’aller chercher des éléments confirmés au prix fort, notamment en terme de salaire, pourrait désormais privilégier des joueurs en devenir, moins onéreux et affamés de titres.