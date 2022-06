Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste se libère pour la succession de Pochettino !

Publié le 3 juin 2022 à 11h15 par La rédaction

Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino ne s’écrit plus au PSG, son successeur est activement recherché. Le club de la capitale a déjà étudié plusieurs profils, et en a retenu certains, notamment celui de Roberto Mancini. Toutefois, alors que ce dernier est toujours sélectionneur de l’Italie, il pourrait prochainement quitter ce poste.

Le Paris Saint-Germain devrait se montrer très actif lors du mercato estival afin de bâtir un effectif capable de remporter la Ligue des champions. En effet, après la désillusion de sa dernière campagne européenne, le club de la capitale souhaite remodeler une partie de son effectif, mais l’organigramme ne devrait pas y échapper non plus. Cela a déjà débuté avec le licenciement de Leonardo, et devrait prochainement continuer avec Mauricio Pochettino. Depuis son arrivée en janvier 2021, le tacticien argentin n’aura pas réussi à convaincre, et son successeur est d’ores et déjà recherché. L’une des pistes du PSG, déjà en poste au sein de la sélection italienne, pourrait prochainement devenir libre.

Roberto Mancini pourrait quitter la sélection italienne