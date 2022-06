Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dès son arrivée, Luis Campos veut faire une révolution !

Publié le 4 juin 2022 à 8h15 par Thomas Bourseau

Dans les prochaines heures ou jours, Luis Campos devrait être officiellement nommé conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi et donc succéder à Leonardo à la tête de la section sportive. Et hormis le travail de fond à effectuer sur le mercato, Campos aurait l’intention de mettre en place certaines règles de conduite tout en mettant un terme au « Club Med »

Comme Le Parisien , L’Équipe et RMC Sport l’ont fait savoir vendredi soir, ce ne serait plus qu’une question d’heures pour que Luis Campos devienne le futur conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi au PSG et non le directeur sportif. En effet, le dirigeant portugais occupera un poste similaire à celui dont il disposait au LOSC auprès de Gerard Lopez. Pour ce qui est de Leonardo, son licenciement devrait être officialisé sous peu et Antero Henrique va officieusement s’occuper de la partie vente du mercato du PSG. En ce qui concerne la position d’entraîneur de Mauricio Pochettino, déjà fragilisée au fil de la saison, les jours de l’Argentin seraient comptés et l’identité de son remplaçant reste inconnue bien que Christophe Galtier soit perçu comme étant un favori. Et en interne, il devrait y avoir de sérieux changements.

Campos veut instaurer des règles et mettre fin au « Club Med »