Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos et Henrique vont-ils faire mieux que Leonardo avec Icardi ?

Publié le 3 juin 2022 à 22h15 par Axel Cornic

Si le départ de Leonardo n’a toujours pas été officialisé, le Paris Saint-Germain a décidé de confier son mercato estival à deux hommes avec Luis Campos et Antero Henrique. Mais si plusieurs noms sont annoncés dans leur viseur, ils devront surtout se concentrer sur les ventes au PSG... et cela commencera par Mauro Icardi !

Cet été sera synonyme de grand ménage pour le Paris Saint-Germain. Avant de penser au recrutement de grands noms, le club de la capitale devra obligatoirement dégraisser un effectif très fourni, avec un grand nombre de joueurs qui n’entrent plus dans les plans. C’est notamment le cas de Mauro Icardi, qui a vécu un véritable calvaire cette saison et qui est barré par le trio formé par Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Le problème c’est que l’Argentin ne semble pas vraiment crouler sous les offres, lui qui a été acheté pour plus de 50M€ par le PSG.

Mercato - PSG : Deux portes de sortie se précisent pour le transfert d'Icardi ! https://t.co/JvpJUE6qEn pic.twitter.com/SvDx8kkWV4 — le10sport (@le10sport) May 13, 2022

Le PSG ouvert à un prêt pour Icardi, mais...

D’après les informations de TMW , Mauro Icardi est à ce jour le dossier le plus compliqué pour le PSG, quand il s’agit des départs. L’international argentin n’aurait en effet aucune véritable touche pour le moment et ce n’est pas son salaire qui y changera grand-chose. A noter que le portail italien explique que du côté du PSG on serait disposé à le laisser partir en prêt avec une option d’achat non automatique, mais avec un salaire intégralement pris en charge.

.