Mercato - OM : Tout se met en place pour Arkadiusz Milik !

Publié le 3 juin 2022 à 21h10 par Axel Cornic

Le mercato estival d’Arkadiusz Milik s’annonce animé, puisqu’il est une nouvelle fois annoncé poche d’un possible départ de l’Olympique de Marseille. A la Juventus, Massimiliano Allegri aurait vraisemblablement glissé son nom pour épauler Dušan Vlahović en attaque la saison prochaine.

On prend les mêmes et on recommence. Depuis deux ans, la Juventus et Arkadiusz Milik se tournent autour sans jamais vraiment se trouver. D’ailleurs, le Napoli l’a envoyé à l’Olympique de Marseille pour éviter de le voir rejoindre le grand rival turinois... qui ne l’a pas oublié ! Les possibles départs d’Alvaro Morata et de Moise Kean pourraient en effet ouvrir grand la porte de la Juventus à Milik, qui n’a jamais caché son intérêt. Du côté de l’OM on pourrait récupérer plus ou mins la somme investie sur l’attaquant, soit près de 12M€.

Mercato - OM : L'avenir de Milik encore relancé ? https://t.co/sWiVRlv2Jr pic.twitter.com/pnhVCe3oxZ — le10sport (@le10sport) June 1, 2022

Allegri veut Milik à la Juventus