Mercato - OM : La réponse tombe pour la nouvelle piste offensive de Sampaoli !

Publié le 3 juin 2022 à 20h00 par Axel Cornic

A la recherche d’un attaquant, Jorge Sampaoli aurait réclamé l’arrivée de Julian Alvarez à Pablo Longoria. Révélation de River Plate, l’attaquant suivi par l’OM va rejoindre Manchester City lors de l’intersaison et à en croire les propos de son agent, il n’aurait aucune intention de poser ses valises dans le sud de la France.

Les rumeurs autour de Arkadiusz Milik pourraient pousser l’Olympique de Marseille à changer de numéro 9 lors du mercato estival. Le Polonais serait en effet dans le viseur du FC Nantes, mais surtout de la Juventus, qui voudrait faire de lui le lieutenant de Dušan Vlahović en attaque. Pour le remplacer, Jorge Sampaoli aurait déjà une petite idée, puisque Foot Mercato a récemment annoncé un intérêt prononcé pour Julian Alvarez. Le problème c’est que la promesse de River Plate va rejoindre Manchester City cet été et si la présence d’Erling Haaland est forcément un obstacle, il ne semble pas vraiment attiré par l’OM.

Mercato - OM : Longoria veut tenter un gros coup avec un crack de Guardiola ! https://t.co/QGoo9uwWNk pic.twitter.com/SqIxXRJAuL — le10sport (@le10sport) June 2, 2022

« Il n’y a aucune chance »