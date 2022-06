Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est relancé pour Koulibaly !

3 juin 2022

Alors que le mercato estival approche à grands pas, Kalidou Koulibaly pourrait faire ses valises très prochainement. Après 8 saisons passées à Naples, l’international sénégalais est très courtisé, notamment par le FC Barcelone et la Juventus. En effet, les Bianconeri voient en lui le successeur de Giorgio Chiellini, et pourraient inclure un joueur dans leur offre.

Si le FC Barcelone possède déjà Ronald Araujo, Gérard Piqué, Eric Garcia et semble également avoir bouclé l’arrivée libre d’Andreas Christensen, cela n’empêche pas les Catalans de chercher un nouvel élément pour leur arrière-garde. Le Barça songe notamment à Kalidou Koulibaly, et pourrait passer à l’offensive dans les prochaines semaines, toutefois, Joan Laporta n’est pas le seul à s’intéresser à l’international sénégalais.. En effet, Giorgio Chiellini quittera la Juventus à la fin de la saison, et les Bianconeri cherchent son successeur. A la recherche d’un défenseur expérimenté qui connaît bien la scène européenne, la Juve serait très intéressé par le joueur de 30 ans, et aurait un plan en tête pour convaincre Naples de le lâcher.

La Juventus pense à un échange