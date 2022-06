Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Guardiola a contacté Sampaoli pour cet attaquant !

Publié le 3 juin 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau

Alors qu’il est question d’un intérêt de l’OM pour Julian Alvarez sous la forme d’un prêt, comme Foot Mercato l’a révélé jeudi, Manchester City serait intéressé par cette idée et l’entraîneur adjoint de Pep Guardiola aurait pris les devants en prenant contact avec Jorge Sampaoli !

Au cours du mercato hivernal, Manchester City annonçait la signature d’une grande promesse du football argentin en la personne de Julian Alvarez (22 ans). Cependant, le deal était que l’avant-centre de River b allait finir la saison avec le club de Buenos Aires. Et le 30 juin prochain, Alvarez et ses coéquipiers se frotteront au Velez Sarsfield dans une double confrontation avec le 1/8ème de finale retour le 7 juillet pour valider leur ticket pour le tour suivant. En cas d’élimination de River Plate, Julian Alvarez pourra rejoindre Manchester City pour la tournée de pré-saison. Mais pour combien de temps. Dernièrement, le directeur exécutif Ferran Soriano faisait passer le message suivant concernant l’arrivée d’Alvarez chez les Skyblues . « On a eu plein d'offres pour Julian Alvarez, mais il ne va pas partir. Il va faire la présaison avec nous et je pense qu'il va rester » . Néanmoins la donne aurait évolué depuis cette déclaration du dirigeant du champion d’Angleterre. Et l’OM pourrait bien en profiter. D’après les informations divulguées par Foot Mercato , le président Pablo Longoria cultiverait le désir d’attirer Julian Alvarez à l’OM pour le plus grand bonheur de Jorge Sampaoli. Aucune offre de prêt n’aurait été soumise à Manchester City par l’OM, mais cette option prendrait de l’ampleur.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿▶🇫🇷¿Lo prestan a Francia'Manchester City evalúa dar a préstamo a Julián Álvarez tras su llegada de River y el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli podría recibir al Araña.https://t.co/laVHRDHOaA — TyC Sports (@TyCSports) June 3, 2022

L’adjoint de Guardiola a proposé Alvarez à Sampaoli !