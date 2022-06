Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marseille, Galtier... Campos va commettre une première grosse erreur !

Publié le 4 juin 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino est toujours plus qu'incertain, plusieurs noms circulent pour le remplacer à l'image de celui de Christophe Galtier. Mais pour Jérôme Rothen, Luis Campos ferait une erreur s'il venait à attirer l'actuel entraîneur de l'OGC Nice, natif de Marseille.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de nommer un nouvel entraîneur pour remplacer Mauricio Pochettino. Bien que le contrat du technicien argentin s'achève en juin 2023, il ne fait plus l'unanimité à Paris. Pour le remplacer, de nombreux noms circulent à l'image de celui de Christophe Galtier. Et pour cause, c'est Luis Campos qui devrait remplacer Leonardo et le dirigeant portugais connaît très bien le natif de Marseille pour avoir collaborer avec lui au LOSC. Cependant, cette piste ne fait pas l'unanimité auprès de Jérôme Rothen.

Mercato - PSG : Une arrivée à Paris ? Galtier hallucine ! https://t.co/mamZdXCNHz pic.twitter.com/ZQOrmboQrv — le10sport (@le10sport) May 23, 2022

Rothen pas fan de Galtier