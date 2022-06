Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà les stars qui pourraient remplacer Di Maria !

Publié le 5 juin 2022 à 13h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il arrive au terme de son contrat avec le PSG, Angel Di Maria qui le club de la capitale libre après sept ans de bons et loyaux services cet été. Plusieurs profils XXL sont annoncés dans le viseur du Qatar pour venir lui succéder, comme Ousmane Dembélé, Sadio Mané ou encore Christopher Nkunku.

Recruté par le PSG en 2015 pour 63M€ en provenance de Manchester United, Angel Di Maria (34 ans) voit son aventure parisienne arriver à son terme cet été. L’ailier argentin est en fin de contrat, et le club de la capitale a déjà officialisé juste avant la fin de la saison que Di Maria ne serait pas reconduit, lui offrant d’ailleurs l’occasion de faire ses adieux dans un entretien accordé au site officiel du PSG : « Sept ans ici, c'est beaucoup, c'est inoubliable. J'ai traversé beaucoup d'épreuves : des moments tristes et beaucoup de moments heureux. C'est le football, ce sont des choses qui arrivent. Mais l'important, c'est que j'ai gagné beaucoup de titres, que j'ai donné tout ce que je pouvais donner au club pendant toutes ces années, que j'ai toujours donné le meilleur de moi-même, que j'ai toujours essayé de réaliser tout ce que je pouvais. Paris restera pour toujours. J'ai une fille parisienne qui a quatre ans maintenant, donc une partie de mon coeur restera à Paris et ici dans le stade », avait confié Di Maria le 23 mai dernier. Une page se tourne donc pour le secteur offensif du PSG avec le départ d’Angel Di Maria qui devrait rallier la Juventus Turin, mais qui viendra alors le remplacer numériquement au Parc des Princes ?

Dembélé en contact depuis un moment avec le PSG

Ousmane Dembélé (25 ans), qui arrive lui aussi en fin de contrat du côté du FC Barcelone, fait office de favori depuis un moment. L’attaquant français disposerait déjà, à en croire plusieurs médias espagnols et français, d’un accord contractuel avec le PSG depuis l’hiver dernier, au moment où la direction du Barça le poussait vers la sortie. Mais l’arrivée de Xavi a tout changé pour Dembélé, et l’entraîneur catalan a finalement réussi à convaincre sa direction de faire le forcing afin de prolonger in-extremis l’ancien joueur du Stade Rennais, ce qui ne s’avère pas simple puisque les négociations semblent s’éterniser depuis maintenant plusieurs semaines entre le clan Dembélé et Barcelone. Et le PSG a donc logiquement un coup à jouer…

Bayern, PSG… Sadio Mané est courtisé

De son côté, alors qu’il n’a plus qu’une seule année de contrat avec Liverpool et s’avère donc être un candidat crédible au départ cet été, Sadio Mané (30 ans) fait l’objet de toutes les convoitises. L’attaquant sénégalais est annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG ainsi que du Bayern Munich, mais c’est le club bavarois qui semble avoir pris une longueur d’avance pour rafler la mise avec Mané ces derniers jours. À en croire les dernières tendances dégagées par la presse allemande, le Bayern offrirait même un contrat XXL de 20M€ à l’attaquant de Liverpool pour le convaincre de débarquer cet été, et le PSG est donc prévenu.

