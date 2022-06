Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Le mercato d’Aulas démarre sur les chapeaux de roues !

Publié le 4 juin 2022 à 14h00 par Thomas Bourseau

Alors que l’OL est privé d’Europe pour l’exercice à venir, un gros ménage au sein de l’effectif lyonnais est escompté. En effet, outre les éventuels départs d’housser Aouar et de Lucas Paqueta, de gros retours tels que ceux d’Alexandre Lacazette ou encore Samuel Umtiti pourraient prendre forme dans les prochaines semaines, voire prochains jours…

La saison prochaine, l’OL ne disputera aucune coupe d’Europe, que ce soit la Ligue Europa Conférence, la Ligue Europa et encore moins la Ligue des champions. En effet, à cause de son classement final en Ligue 1 (8ème position), le club rhodanien est privé de compétition européenne en semaine pour l’exercice suivant. Ce qui pourrait engendrer de sérieux départs à commencer par celui d’Houssem Aouar qui n’a cessé d’être annoncé sur le départ à Arsenal ou au PSG lors des dernières sessions estivales des transferts et à présent du côté du Betis Séville. Mais pas seulement, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 27 février dernier, le départ de Bruno Guimarães pour Newcastle cet hiver a pesé sur Lucas Paqueta qui se sent de plus en plus isolé au sein du vestiaire de l'OL. De quoi donner des idées au PSG et à Guimarães pour l’inciter à le rejoindre chez les Magpies comme ce dernier le faisait savoir en avril dernier. « Ah, Lucas Paqueta ! C'est mon frère, mon meilleur ami et je m'entends vraiment bien avec lui. Nous avons la même façon de penser, nous avons le même âge et nous étions ensemble tous les jours, toujours en train de nous parler. C'est un membre de la famille que le football m'a donné ». Et au rayon des arrivées, le président Jean-Michel Aulas préparerait du lourd !

Lacazette’s return to Lyon has been on the cards for weeks… chances of staying ended a while ago, the difference here is that Arsenal, this time, didn’t want to give ageing striker a big, long deal. They could easily have made a similar mistake as in the past. https://t.co/rMcjznfgXF — John Cross (@johncrossmirror) June 2, 2022

Lacazette sur le point de revenir, le dossier Tolisso en délicatesse, feu vert pour Umtiti et Gonalons ?