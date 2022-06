Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin, Kamara… Longoria sera encore menacé d’une perte en 2023 !

Publié le 5 juin 2022 à 1h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir vu s’en aller libres Florian Thauvin en 2021 et désormais Boubacar Kamara cet été, l’OM va devoir sérieusement se pencher sur la vente de Duje Caleta-Car cet été. Sous peine de voir un autre élément à forte valeur marchande s’en aller libre dans un an…

Récemment interrogé au micro de RMC Sport , le président de l’OM Pablo Longoria affichait un discours ambitieux sur le mercato estival qui ouvre ses portes : « Le mercato c’est important, on doit améliorer l’effectif, on doit être exigeant. Des joueurs sont partis, il faut les remplacer. On veut un effectif court pour avoir une rotation entre les joueurs. Mais notre objectif est de construire un projet logique. Il y a plusieurs semaines on a commencé à travailler sur plusieurs dossiers, en attaque, au milieu de terrain avec le départ de Kamara », a expliqué le président de l’OM. Mais en plus de songer à se renforcer, Longoria va devoir régler un épineux dossier.

L’OM va devoir trancher pour Caleta-Car…

Duje Caleta-Car, le défenseur central croate de 25 ans, n’a plus qu’une année de contrat avec l’OM. Et comme ce fut le cas il y a un an avec Florian Thauvin et donc cet été avec Boubacar Kamara, s’il souhaite éviter de voir un autre élément à forte valeur marchande s’en aller libre et ainsi perdre une belle somme sur le marché, Longoria va devoir rapidement trancher pour Caleta-Car : le prolonger ou bien le vendre dans les prochaine semaines. D’autant qu’à en croire les révélations de But Football Club, le FC Séville pourrait proposer entre 15 et 18M€ afin de s’attacher les services de Duje Caleta-Car…