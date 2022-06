Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos règle déjà un vieux problème du mercato…

Publié le 5 juin 2022 à 0h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Barré par une forte concurrence au sein du PSG, Alphonse Areola a enchainé les prêts ces dernières années puisque sa direction ne parvenait pas à boucler un départ définitif en raison de son imposant salaire. Mais c’est désormais chose faite…

La bataille des gardiens de but fait rage au sein du PSG ! Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas ont fait l’objet d’une alternance ces derniers mois, ce qui leur a vraisemblablement déplu puisque les deux hommes ont posé publiquement un ultimatum en déclarant que la situation devait changer au sein du PSG, et à en croire les dernières tendances, c’est l’ancien joueur du Real Madrid qui serait amené à partir cet été. Marcin Bulka, exilé en prêt à l’OGC Nice cette saison, a lui aussi été transféré définitivement chez les Aiglons pour 2M€, et un autre gardien prêté par le PSG est sur le point d’être vendu.

Areola va enfin quitter le PSG

Comme l’a confirmé L’Equipe ces derniers jours, West Ham s’apprête à faire jouer son option d’achat à hauteur de 9M€ auprès du PSG pour boucler le transfert définitif d’Alphonse Areola (29 ans). Une aubaine pour le club de la capitale, qui avait tant de mal à se séparer de son titi ces dernières années en raison de son imposant salaire, ce qui l’avait donc incité enchainer les périodes de prêt (Real Madrid, Fulham et donc West Ham cette saison). Et à peine arrivé dans l’organigramme du PSG, Luis Campos parvient donc à régler cet épineux dossier…