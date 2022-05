Mercato - PSG : Nkunku ouvre la porte à un retour !

Foot - Mercato - PSG

Auteur d’une saison étincelante avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku intéresserait le PSG, son club formateur. Interrogé sur un potentiel retour au sein du club de la capitale, l’international français n’a pas fermé la porte.

Avec le feuilleton Mbappé qui aura monopolisé une grande partie de la saison, le PSG a dû anticiper le pire. Pour couvrir ses arrières, le club de la capitale a ciblé plusieurs profils pour potentiellement succéder à l’international français. Brillant depuis son départ du PSG, Christopher Nkunku était l’une des idées. Même si Mbappé a prolongé, l’attaquant du RB Leipzig serait toujours dans le viseur du PSG.

Et Nkunku a été interrogé sur cet intérêt en conférence de presse. « Paris, je l'ai toujours dit, c'est ma maison, mon club de coeur. Je ne ferme aucune porte. Tout est possible dans le football. C'est flatteur d'avoir les plus grands clubs du monde qui s'intéressent à moi. Mais c'est aussi flatteur que Leipzig fasse tout pour me garder. Là, on est en juin, en sélection, et je suis focalisé sur ce rassemblement », a expliqué Christopher Nkunku dans des propos relayés par L’Equipe . Reste à savoir si le PSG saisira sa chance…

Nkunku on his future: “Paris is my home, my favorite club. I don't close any doors. Everything is possible in football”. 🚨 #transfers“It's nice to have the biggest clubs in the world interested in me. But it's also great to see that Leipzig are doing everything to keep me”. pic.twitter.com/LfwsUAaTJO