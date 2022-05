Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Liverpool, Qatar... Les coulisses de l'opération Mbappé dévoilées !

Publié le 29 mai 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Après des mois d'incertitudes, le feuilleton Kylian Mbappé a pris fin. Désiré par le Real Madrid, le joueur français a fait le choix de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Journaliste indépendant, Abdellah Boulma a suivi ce dossier de près. Il a dévoilé les coulisses de cette opération, qui aura animé la première partie de l'année 2022.

« Aujourd'hui, Mbappé n'existe pas, il y a la fête du Real Madrid ». Président du Real Madrid, Florentino Perez a tourné la page Kylian Mbappé de la meilleure des manières en remportant la Ligue des champions face à Liverpool ce samedi (1-0). De quoi faire oublier cet échec sur le marché ? Pas sûr. L'arrivée avortée de l'international français devrait trotter dans son esprit pendant encore quelques semaines. Pendant des mois, le dirigeant espagnol y a cru. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, il avait trouvé un accord avec l'entourage de Mbappé. Mais ce qu'il ne savait pas c'est que le joueur avait également trouvé un terrain d'entente avec le PSG, qui est finalement parvenu à refaire son retard et à remporter son duel face au Real Madrid. « Je ne voulais pas quitter mon pays comme ça, par la petite porte, mais il y a ce côté aussi sentimental, de se dire que c'est mon pays. Et aussi, le projet a changé. Le club a envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif et cela m'a donné envie de continuer parce que je pense que mon histoire n'est pas finie » avait-il expliqué lors d'une conférence de presse organisée au Parc des Princes. Journaliste indépendant, souvent bien renseigné sur l'actualité au PSG, Abdellah Boulma a dévoilé les coulisses de cette opération lors d'un podcast organisé par Sport.fr.

« Début avril, on me dit que Mbappé réfléchit à l’idée de rester au sein du PSG »

C'est un secret de polichinelle, Kylian Mbappé avait essayé de quitter le PSG durant l'été 2021. « Il voulait s’en aller, Il l’a avoué très tard au club. A ce moment précis, Mbappé n’était pas dans les meilleures dispositions, il sortait d’un Euro difficile. Il s’est mis en retrait, il a réfléchi à ce qu’il voulait faire avec le PSG. Il a manqué de soutien au niveau de la fédération, des Français… » a confié le journaliste. Le joueur de 23 ans espérait, alors, rejoindre le Real Madrid, mais avait été retenu par ses dirigeants, qui avaient pris le risque de le perdre gratuitement un an plus tard. Les responsables ne doivent pas regretter leur geste puisque la star tricolore a finalement étiré son bail. Mais pourquoi un tel revirement de situation ? « Début avril, on me dit que Mbappé réfléchit à l’idée de rester au sein du PSG. Il n’est plus destiné à partir définitivement en fin de saison. Commence à s’ouvrir une réflexion. On s’est rendu compte qu'Al-Khelaïfi avait repris le flambeau et qu’il ne cessait de l’interroger et de tenter de le convaincre de rester au moins jusqu’à la prochaine Coupe du monde. Ils ont commencé à semer le trouble dans son esprit en lui disant qu’il était le gamin de la région et qu’il ne pouvait pas partir libre. L’émir et ses conseillers ont tenté aussi de le convaincre de rester avec des arguments financiers notamment » a confié Abdellah Boulma. Une information révélée par le 10Sport.com en exclusivité dès le 4 avril. Le PSG grappillait des points sur le Real Madrid, mais encore fallait-il convaincre les parents de Mbappé, très impliqués dans ce dossier.

« Sa prolongation ? Ça s’est fait le jeudi 19 mai »

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le clan Mbappé était divisé. Mise en avant dans ce dossier, la mère du joueur, Fayza Lamari militait pour une prolongation au PSG, contrairement à Wilfrid Mbappé, qui espérait un départ vers le Real Madrid. Ce dernier avait pris plus de recul ces dernières semaines, laissant son ex-femme prendre en main l'avenir de leur fils. Pendant des semaines, l'entourage de Mbappé avait aussi discuté avec Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool selon nos informations exclusives. Mais cette option a vite été écartée par le joueur. Entre le PSG et le Real Madrid, le champion du monde a longtemps hésité, mais le forcing de Nasser Al-Khelaïfi a payé. « Sa prolongation ? Ça s’est fait le jeudi 19 mai. Il a appelé Nasser Al-Khelaïfi pour lui donner son « go » et aussi Perez pour lui signifier qu’il allait rester. Les raisons ? Il a consulté des personnes pour connaitre le meilleur projet. Il y a aussi eu des pressions, des appels de personnalités politiques comme Macron ou Sarkozy » a lâché Abdellah Boulma. Désormais lié au PSG jusqu'en 2025, Mbappé a le temps pour écrire l'histoire du club de la capitale.