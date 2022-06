Mercato - Real Madrid : Pérez reçoit un message du Bayern pour le transfert de Gnabry !

Foot - Mercato - Real Madrid

A un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Serge Gnabry est suivi avec insistance par le Real Madrid. Alors que les négociations pour une prolongation traînent en longueur, Joshua Kimmich s’est confié sur la situation de son meilleur ami qu’il veut absolument voir rester en Bavière.

Après avoir raté le coche de peu avec Kylian Mbappé, le Real Madrid a rebondi de la meilleure des manières en remportant sa 14ème Ligue des Champions. A présent, le club madrilène va se focaliser sur le marché des transferts. Si Aurélien Tchouaméni est la priorité du Real Madrid, Serge Gnabry, l’ailier du Bayern Munich, est également ciblé. Cependant, le club bavarois fait le forcing pour le conserver.

Kimmich on Gnabry's future: "It's also a difficult topic for me. Serge is my best friend and that's why I hope he stays. We understand each other not only on but also off the pitch. But in the end it's also important for me that he makes the right decision" pic.twitter.com/pp01fWGxSt