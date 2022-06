Foot - PSG

PSG : Guy Stéphan décrypte le phénomène Kylian Mbappé !

Publié le 3 juin 2022 à 14h30 par La rédaction

Adjoint de Didier Deschamps en équipe de France, Guy Stéphan a l'occasion de côtoyer de près Kylian Mbappé depuis 2017. Le technicien a donc pu suivre l'évolution de l'attaquant du PSG qui s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis quelques mois. Guy Stéphan décrypte l'évolution et les qualités de Kylian Mbappé.

En 2017, le France découvre un jeune talent qui se fait très rapidement un nom sur la scène européenne : Kylian Mbappé. Après quelques matches sous les couleurs de l'AS Monaco, le jeune attaquant signe au PSG pour 180M€, bonus compris, et ne tarde pas non plus à taper dans l'œil de Didier Deschamps qui n'hésite pas à lui offrir sa première sélection dès le 25 mars 2017 pour une victoire au Luxembourg. Depuis, Kylian Mbappé n'a cessé de confirmer tous les espoirs placés en lui en décrochant notamment le titre de champion du monde en 2018 en Russie et en s'imposant désormais comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. Il sera d'ailleurs les d'un principaux atouts de l'équipe de France au Qatar en fin d'année pour tenter de conserver la Coupe du monde. Dans les colonnes du Parisien , Guy Stéphan décrypte le phénomène Mbappé.

«C’est un joueur hors normes»

L'adjoint de Didier Deschamps chez les Bleus ne tarit pas d'éloges pour l'attaquant du PSG. « C’est un joueur hors normes. Par ses chiffres, déjà. Meilleur buteur, meilleur passeur de la Ligue 1, deuxième meilleur passeur des cinq grands championnats européens derrière Thomas Müller en Allemagne. Il marque du pied droit, du pied gauche, de la tête, de l’extérieur de la surface de réparation et de l’intérieur. Il marque en une touche, en deux touches, en plusieurs touches après une série de dribbles. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui utilisent toutes les surfaces de contact du pied. Il utilise l’intérieur, l’extérieur, le talon et beaucoup la semelle. Souvent, un joueur contrôle de l’intérieur ou de l’extérieur. Lui, souvent avec la semelle, un peu comme ceux qui évoluent en futsal. Sur les 49 buts inscrits toutes compétitions confondues cette saison, il en a mis 37 du droit, 9 du gauche et 3 de la tête. Il peut marquer par ailleurs sur attaque placée comme sur attaque rapide. Ce n’est donc pas simplement un joueur de verticalité et de transition. Il peut marquer face à une équipe organisée en bloc bas. Quand on additionne tout, on arrive obligatoirement à un attaquant hors normes. Il a 23 ans, il a déjà gagné une Coupe du monde. À l’époque, en 2018, il était déjà très fort. Il est devenu encore plus fort », s'enflamme Stéphan avant d'entrer dans les détails.

🗣 "𝘿𝙤𝙣𝙣𝙚𝙧 𝙙𝙪 𝙥𝙡𝙖𝙞𝙨𝙞𝙧 𝙖𝙪𝙭 𝙜𝙚𝙣𝙨 𝙚𝙩 𝙚𝙣 𝙥𝙧𝙚𝙣𝙙𝙧𝙚"Entretien exclusif avec @KMbappe avant le match face au Danemark vendredi soir !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/8XhfpdAHhl — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 1, 2022